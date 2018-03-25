Sunday, March 25th, 2018 | Posted by

全球市场木材价格提高
木加工制品出口增加

【本报雅加达讯】预计今年我国木加工制品出口市场更良好。这是由于全球市场的木材价格提高。因此，印尼林业协会(APHI)预测，今年木加工制品出口将比去年更

印尼林业协会执行经理布尔瓦迪(Purwadi Soeprihanto)称，从今年1月至317日，我国木加工制品出口显示提高趋势。根据木材装货证书数据，至今年317日出口额已达27亿3000万美元。

去年，木加工制品出口额109亿美元，这就是说，若至今年3月出口额已从达去年25%本月底将再提高。”他这么说。

据他称，今年初出口业绩相当亮丽，因为国际市场的木材价格高。上述情况已推动企业家提高出口。何况，我国木材出口受到印尼林业协会开发电子商务(e-commerce)的支持，以致市场渗透敞开

今年，出口优质木制品仍将与去年一样，纸浆、纸和面板。些产品有五个主要出口目的国，中国、日本、美国、欧盟和南韩。

他表示，推动木加工制品出口并不容易。若提高木加工制品出口量，出口市场也能扩大。“我们希望以印尼林业协会开发电子商务的印尼木材交易所(ITE)系统，可以与400个潜在的国际买家接洽。”他如斯说。

茂物农学院(IPB)讲师Dodik Ridho Nurrochmat称，目前政府需要注意有关木加工制品出口，是最大限度提高木材附加价值。据他称，有一些类型的木材价值能更高，若以锯材的形式出口。然而，目前政府禁令锯材出口。

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