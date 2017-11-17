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全国牛奶产量 仍不能满足全国需求

【本报雅加达讯】经济统筹部渔业和畜牧业副主任查菲.阿尔萨科拉迪(Jafi Alzagladi)称，目前全国牛奶需求量大约450万吨。但是，本地牛奶产量只能满足19%或大约86万4600吨。

上述情况导致大规模牛奶出口量即365万吨，或占总消费量的大约81%。

“所进口的是脱脂奶粉(SMP)、全脂奶粉(WMP)、无水乳脂肪(AMF)、酪乳粉(BMP)等。”他这么说。

据他称，目前牛奶消费量提高与我国产量不相称。因为，全国牛奶消费量每年大约5%,而全国产量仅2%。甚至,牛奶产量增长仅在爪哇,尤其东爪省。

虽然如此，他认为政府已制定各项条例有关全国牛奶业。他说，这些条例有利于共同利益为保持粮食安全,以及缩小全国差距。

据他说，目前政府已向牛奶加工业(IPS),鲜奶和奶油,提供免税额、业务确定性、家畜保险证、信用卡,以及通过种牛孕育特别措施(Upsus Siwab)努力提高肉牛和奶牛繁殖。

此外,政府制定牛奶加工业与饲养农的合作，以提高奶牛繁殖率,并自动能提高全国牛奶产量。

“我们看好以伙伴合作成为桥梁,至少能达到3方面好处,即实现我国优质的人力资源、饲养农福利繁荣和满足牛奶加工业的原料。”他如斯说。