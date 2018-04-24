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全国消费者日新闻发布会

SOGO百货公司颁发汽车获奖者

【本报雅加达讯】每年一度于4月20日举办的全国消费日，总是成为印尼SOGO百货公司向客户表示感谢和教导的重要时刻。

作为引领市场的百货公司之一，SOGO今年也参与庆祝全国消费日，并于本月19日邀请消费者保护局（BPKN）一起举办全国消费者保护周讲座会，并在SOGO中央公园为全国消费日主持开幕式。

BPKN主席阿尔迪安萨(Ardiansyah Parman)、 BPKN副主席Rolas Budiman Sitinjak和印尼SOGO百货公司总裁Handaka Santosa出席新闻发布会。阿尔迪安萨致辞时说，全国消费者保护周旨在维护安全性，安心和舒适度来提高消费者的权利。

全国消费者保护周举办了一些活动，如：保卫印尼消费者（有50所消费者大学提供教育)、有胆识消费者（投诉月，50个大学提供献血活动）、关怀商业界的消费者（商业提供关心消费者活动)、向国民叮嘱（普及化保护消费者）以及消费者保护步伐（无车日进行游行乐队)。

为支持全国消费者保护周活动，SOGO百货准备了许多吸引人的节目。即从上周末至4月29日提供优惠价高达50％，还有额外28％的折扣和购物优惠券，价值15万盾。

此外，BPKN还举办了一场关于印尼社交精神智能消费者文化运动的讨论会，其中主讲师是从事商业界兼任HIPPINDO咨询委员会主席的Handaka Santosa、Trisakti大学校长Ali Ghufron Mukti博士。

SOGO借此进行了抽奖项目，其中为颁发1辆马自达3 Speed型汽车和Panorama JTB提供28张机票给另14位获奖者到日本，香港，泰国和新加坡旅行。

Handaka表示，该些奖项是为忠心的SOGO Premier Card（SPC）会员顾客，始终在SOGO百货购物的谢意。该些奖项是今年3月庆祝SOGO 28周年的一部分项目。除了鉴赏之外，我们还邀请SOGO客户通过各种SOGO企业社会责任计划，SOGO Cares计划帮助社区民众。

关于建立学校，SOGO与Tangan Pengharapan基金会合作，从2018年2月5日以来进行捐赠计划。Handaka拟定SOGO在东努沙登加拉兴建多达10所学校的目标。而Tangan Pengharapan基金会在印尼偏远地区为5000多名儿童提供服务，主要关注保护儿童领域，如饮食和学习计划、幼儿教育、技能培训、偏远地区教师奖学金；发挥社区领域和健康计划。