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全国偏僻地区亦能获得统一价格补贴汽油

【点滴新闻网北马鲁古8月03日讯】国油公司（PT Pertamina）再次为三个偏僻地区设立单一价格补贴汽油销售站。现在已经分配的地区有苏北、Nias县、巴布亚、Asmat县、北马鲁古、Sula岛。

“2017年国油公司已经运营了54单一价格补贴汽油销售站，到2018年其目标是67个销售站，直到2018年国油公司已经运营9个单一价格补贴汽油销售站。”国油公司副经理Adiatma Sardjito周五（8月3日）在一份书面声明中如是表示。

Adiatma表示，单一价格补贴汽油的销售站的落成是国油公司承诺执行政府的任务，以便为社区提供单一价格补贴汽油，同时在全国维持能源主权。

国油公司的目标是在8月开设18个单一价格补贴汽油销售站，并在9月份开设40个销售站。因此，总共67个销售站将在年底前完成。

同时，油气下游工业分配机构（BPH Migas）主任Fanshurullah Asa强调，鉴于地理条件艰苦，运输成本高，3个偏僻地区设立的销售站是一项挑战。

Fanshurullah说，需要对该地区政府和官员进行监督，以便单一价格补贴汽油的分配符合目标，三个偏僻地区单一价格补贴汽油销售站同时在北马鲁古、中Sulabesi 县和Waiboga村进行。

出席三个偏僻地区设立单一价格补贴汽油销售站的有BPH Migas 主任Fanshurullah Asa、能源和矿产资源部主任Patuan Alfon、国会第七委员会委员 Tjatur Sapto Edy、县长 Hendrata Theis、单一价格补贴汽油项目协调员代表Gunawan Wibisono和国油公司营销分部经理 Dody Brilianto。