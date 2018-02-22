Thursday, February 22nd, 2018 | Posted by

克拉卡陶钢铁选择重启旧工程

【本报雅加达讯】今年，克拉卡陶钢铁（Krakatau Steel）公司不再计划新工程，该公司选择续建还未建成的工程。

克拉卡陶钢铁公司总经理玛斯.威克蓝多诺.鲁斯（Mas Wigrantono Roes）对记者称，该决定也对所有克拉卡陶钢铁公司的子公司有效。“所有子公司也正在续建去年的工程。”

成为今年克拉卡陶钢铁公司的3项工程，概括工厂集群的高炉（blast furnace）工厂建造工程、热轧钢带2号工厂和冷轧机2号工厂，注重工程建造的地点，是高炉工厂集群，因建成时间已从原来计划推延了1年。

根据去年930日，克拉卡陶钢铁公司的财政报告，去年底是高炉厂集群建成指标，20111115日，当克拉卡陶钢铁公司与Capital Engineering and Research Incorporation Limited签署合作合同时开始兴建该工程。

根据报导，此前，克拉卡陶钢铁公司关注，今年提高钢铁销售量至40%，成为280万吨，其中一个方法，增加长期性的供应合同。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206793

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