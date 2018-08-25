Posted by admin

克拉卡陶与韩国企业 签署谅解备忘录

【本报雅加达讯】克拉卡陶钢铁(Krakatau Steel)公司已与韩国SK Networks Co.Ltd签署谅解备忘录（MoU），该合作概括发展新业务研究和钢铁贸易与合资企业。

克拉卡陶钢铁公司总经理玛斯.威克蓝多洛.洛斯.史迪亚迪（Mas Wigrantoro Roes Setiyadi）称，克拉卡陶钢铁公司和SK Networks Co.Ltd合作目的，是因至今，克拉卡陶钢铁公司还未拥有特别经营贸易的子公司。“我们希望，克拉卡陶钢铁公司拥有很强大的贸易企业，能扩展公司业务。”

与此同时，原本是贸易企业的SK Networks Co.Ltd，也希望能在我国扩展钢铁业，如今，该公司在全球拥有资源、销售和融资能力。

为此，克拉卡陶钢铁公司希望能扩展出口市场范围，因为与别国的钢铁企业比较，克拉卡陶钢铁公司在全球钢铁市场的分量不大。

根据克拉卡陶钢铁公司今年6月30日的财政报告，钢铁出口总值为1671万美元，或仅占国内钢铁销售额7.3137亿美元的2.28%。

除了各国市场有潜力扩展之外，克拉卡陶钢铁公司瞄准原料供应的利润，克拉卡陶钢铁公司希望与SK Networks Co.Ltd的合作能提高采购原料的效率。

根据克拉卡陶钢铁公司记载，原料支出占生产费用的80%。玛斯.威克蓝多洛解释说，“我们希望，与SK Networks Co.Ltd合作，比我们在全球市场单独购买，能拥有更强大的讨价还价地位。”

须知，克拉卡陶钢铁公司旗下的Krakatau National Resources公司也参与克拉卡陶钢铁公司与SK Networks Co.Ltd的合作，该子公司自2013年经营矿产加工业。

克拉卡陶钢铁公司与SK Networks Co.Ltd将合作成立合资企业，通过SK Networks Co.Ltd的帮助，克拉卡陶钢铁公司希望，Krakatau National Resources公司能赶上其落后的步伐。