Thursday, February 23rd, 2017 | Posted by

倘若通货膨胀下降
丝莉财长保证增加贸易部预算

【本报雅加达讯】 我国的通胀率仍相对的维持在低水平。2016年我国通货膨胀仅3.02%

财政部长丝莉.慕利亚尼(Sri Mulyani Indrawati)称，该低通货膨胀并不是因为稳定的我国经济形势。

日前，她在雅加达，Borobudur 酒店的贸易部全国工作会议上说，“该通货膨胀可说是10年来最低。这是成就，然而我们却需要谨慎和谦虚，不得要求任何东西。”

丝莉.慕利亚尼解释说，目前，全球通胀率的确是趋于低，这是受大宗商品价格低的影响，以及世界上许多国家实施低利率，甚至在0%以下来引发经济。

他补充称，“所以低通胀率是很普通的，除非是津巴布韦或委内瑞拉处于混乱的经济状况。其通胀率不仅是数十巴仙而是数百巴仙。”

虽然如此，她希望贸易部亦参与维持通胀率，甚至持续加以抑制。因为价格波动较大的食品成为决定通胀率的因素之一。

丝莉.慕利亚尼甚至承诺，倘若通货膨胀下降的话将增加贸易部的预算。因为如果通货膨胀降低，则该义务的财政负担支付国债利息也有所下降。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176018

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