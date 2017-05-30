Tuesday, May 30th, 2017 | Posted by

修订2017年国家收支预算
政府定下今年经济增长5.3％指标

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佐科威总统在内阁会议上讲话，定下今年经济增长5.3％指标

 

【本报雅加达讯】政府将修订2017年国家收支预算，并定下今年经济增长5.3％指标，其原因是一些宏观经济设定数据有变化。

财政部长丝莉慕利亚妮周二（5月30日）在雅加达总统府出席内阁局部会议后说，她评估印尼经济增长可能比起草国家收支预算时所设定的数据更高，预计从5.1％增至5.3％。

这种情况可从今年第一季度经济增长5.01％看得出，因为比去年同期的经济增长更高。

她说：“要达到5.3％经济增长，我们必须在第二、第三与第四季度达到约5.4％经济增长，这是一个难度高的挑战。”

此外，有变化的宏观经济设定数据即是原油价格，从每桶45美元改为50美元，这将对国家收入有积极影响。还有通货膨胀4％，盾币汇率每美元13300 盾，3个月期国家债券5.3％，石油日产量815,000桶，天然气日产量115万桶。

与此同时，宝石银行（PT Bank Permata）经济学家约瑟.巴尔迪德说，政府修订原油设定价格每桶由45美元改为50美元的主要原因是因为国际石油价格自2016年底欧佩克减少石油产量以来以及全球经济开始复苏后，国际原油价格趋向上涨，目前已涨至每桶50美元。

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