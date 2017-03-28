Tuesday, March 28th, 2017 | Posted by

信贷需求依然淡静
预计首季不良贷款率升至3%

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Irwan Lubis

 

【本报雅加达讯】不良贷款(NPL)仍在权衡银行业措施。经济放缓和信贷需求依然淡静成为主因。金融服务管理局(OJK)预计，2017年首季度的不良贷款率仍然呈上升趋势。OJK第三银行业监督委员会助理伊尔宛.鲁庇斯(Irwan Lubis)称，预计银行业不良贷款率由2016年首季度的2.83%升至3%。“上述不良贷款的上升是因为2017年首季度的贷款增长更慢的缘故。”

俾使不良贷款不大幅度上升，金融服务管理局要求银行监管不良贷款。例如进行债务重组的方法。根据金融服务管理局的最新数据，2017年正月底，银行业的不良贷款升至3.09%水平，或上升36个基点。而不良贷款最高的三个部门是贸易，运输和矿业。

上述三个部门的不良贷款率处于监管当局所指定的最高水平范围，即5%。2017年正月底，贸易，运输和矿业的不良贷款率各为4.64%，5.08%和4.51%。NISP华侨银行(OCBC)总经理Parwati Surjanudaja坦承，不良贷款风险仍成为今年的主要问题。该银行的不良贷款由数部门所贡献，例如零售，中小型企业和制造业。

国家储蓄银行(BTN)经理Nixon L. Napitupulu

解释说，房地产和住房贷款仍成为最大的不良贷款贡献者之一。该银行通过在账单过程的整顿，抑制不良贷款率至2.5%水平。印尼合作社银行(Bukopin)总经理Glen Glenardi 称，对不良贷款贡献最大的部门是贸易。印尼国家银行(BNI)预计,年初的不良贷款将升至3%水平。而去年录志为2.8%。

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