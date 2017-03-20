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供应量有限 任抹县辣椒价格继续下降

【本报任抹讯】由于来自以外地区的小辣椒供应充斥东爪省任抹县市场，导致当地一些传统市场的小辣椒价格继续下降。

任抹市Tanjung传统市场一名辣椒商人卡蒂艳（Katiyem）昨日说： “小红辣椒价格逐步下降至每公斤8万5000盾至9万盾。本来前一天的价格每公斤仍达9万5000盾至10万盾。”

她称，Tanjung市场商人的小辣椒供应来自其他地方，比如玛琅和马都拉岛，因为任抹县的辣椒树大部分因昆虫或疾病而损坏。

“昨日我获得来自玛琅的辣椒供应，现在来自马都拉岛。虽然如此，商人没有大量购买，因为辣椒很容易腐烂，”卡蒂艳如斯说。

虽然小辣椒价格每公斤9万盾，但Tanjung市场商人以每盎司1万盾出售小辣椒，因为大部分客户的购买量达不到1公斤。

她说：“客户平均购买1盎司小辣椒，甚至达不到1盎司，或者适合他们的需求。若有家庭活动的话，他们可能才购买1公斤。”

除了红小辣椒之外，青小辣椒的价格也从每公斤5万盾降至4万5000盾，而大红辣椒和卷曲辣椒价格仍稳定在每公斤2万5000盾至3万盾。

工贸局国内贸易部负责人阿古斯（Agus Nur Abdi）声称，红小辣椒价格逐步下降至每公斤8万7000盾至10万盾。

他说：“青小辣椒价格每公斤6万盾至7万盾，而红大辣椒价格稳定在每公斤2万盾，以及青大辣椒每公斤1万盾至1万5000盾。”

阿古斯说工贸局将继续视察在传统市场的辣椒因供应量有限，造成价格起伏不定的趋势。更何况，当地的一半辣椒供应来自任抹县以外地区。

他说：“到目前为止，在市场的辣椒供应还能满足任抹县居民的需求。但价格依然没有恢复正常，像几个月前每公斤3万盾至4万盾的价格。