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“体验海南”旅游推介会雅加达成功举行 海口─雅加达直飞航线3月底正式开通

【本报周孙毅报道】2月27日，由中国海南省旅游发展委员会主办，海南联合航空服务有限公司承办的“体验海南”海南旅游国际（印尼）推介会，在雅加达婆罗浮屠国际酒店礼堂成功举行。

我国旅游部亚太市场发展司司长Vinsensius Jemadu，

中国驻印尼大使馆文化处周斌参赞，领事部主任孙亮，海南省旅游发展委员会处长赵红，副处长符峰华，海南省政府民航工作办公室调研员陈兆军，海南联合航空副董事长庄华，印尼海南总会总主席刘家衔，我国各大旅行社代表和嘉宾等，近百人出席推介会。

符峰华副处长在致辞中，代表海南省旅游发展委员会对嘉宾们出席海南旅游推介会表示热烈欢迎，并向大家介绍了海南情况。他说，海南地处中国的最南端，是中国唯一的热带海岛省份，同时，也是陆地面积最小、海洋面积最大的省份。作为“21世纪海上丝绸之路”的重要战略支点，海南是中国对外交流与开放的重要窗口。海南旅游交通基础设施发达，拥有海口、三亚、琼海三个机场，分别位于海南的北部、南部和东部，位于西部的儋州机场正在规划建设中。拥有全球唯一的环岛高速铁路，并且正在打造构建省内‘两小时交通圈’高速公路网，以实现全省各市县城（镇）两小时内互通到达；三亚凤凰岛国际邮轮母港今年将建成22.5万吨的泊位，成为亚洲最大的邮轮母港。

符峰华称，海南拥有丰富的旅游资源，作为中国最受喜爱的热带海岛度假胜地，以及新兴的、富有中国特色的东南亚海岛旅游目的地。目前海南正在重点打造海洋旅游、会展旅游、乡村旅游、特色城镇旅游、购物旅游、产业旅游、专项旅游与特色文化游、康体度假旅游和森林生态旅游一起组成十大旅游产品体系。

此外，随着海南省开放步伐的加快，特别是随着海南省至俄罗斯、韩国、东南亚直航航线的开通，大批来自不同国家的游客来到海南休闲度假，入境游客的涌入不仅形成了新的人文景观，也推动了海南与世界接轨，提升了海南省“阳光海南度假天堂”的国际形象。入境游客的到来，零距离地接触海南，眼见为实，可以了解海南资源、产业及经济发展情况，从而促进海南企业与外国企业的交流合作，增加贸易机会。为进一步吸引国外游客，为国外游客营造宾至如归的良好氛围，海南正在打造中国首个全域旅游示范省，全面提升海南旅游国际化水平。

符峰华续称，海南非常重视对印尼市场的开发，今年将加大海南旅游市场在印尼的推广力度，将“请进来”和“走出去”结合进行，在印尼当地加大海南旅游资源的宣传推广力度。为了方便两地间人民的交流合作，促进两国旅游业发展，海南联合航空服务有限公司将于今年3月28日开通海口─雅加达直飞航线。

其航班数量为每周三班往返，即每周二、四、六由海口时间07.30-10.50直飞雅加达，返回时间12.20-17.50；往返航班号为JD447和JD448。印尼游客前往海南旅游可享受落地签的特权，随时可以乘飞机抵达。印尼5人以上团体游客来海南旅游，还可以享受入境海南15天的免签政策。

Vinsensius Jemadu司长致辞，详细介绍了印尼旅游业的宏观发展状况，同时对海南联合航空公司即将开通海口─雅加达直达航线表示欢迎。希望这条航线的开通有利于满足两地间乘客的需求，进一步推动印中两国之间的旅游往来。

最后，符峰华副处长也欢迎大家不妨组团前往海南观光旅游，亲身体验海南旅游圈奇趣丰富的旅游特色风情，感受热带雨林的独特魅力。