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佐科威称执政之前国家就已债台高筑

今年政府支付债务利息达238.6兆盾

【本报雅加达讯】今年政府必须支付债务利息238.6兆盾，比四年前的133.40兆盾上升70%。

2018年的政府债务利息达到了111兆盾的医疗预算的两倍，分别为441.1兆盾和410.7兆盾的教育和基础设施预算的一半，以及接近社会保护预算总值283.8兆盾。

在这今年政府债务利息数额的同时，初级余额仍然录得赤字，虽然其趋势下降。在2018年国家收支预算(APBN)中，预测初级余额的赤字87.3兆盾，比去年的赤字预期为129.3兆盾下降32.5%。

藉着在国家收支预算中的初级余额仍然是赤字，意味着政府以新的债务来支付到期的债务。今年政府应该从未偿还的总值4227.3兆盾，支付到期的债务384兆盾。

因此，建议政府更选择性的和继续加强各项基础设施工程，俾使这一向以来用来资助建设的债务确是有成效的，无论是创造国家收入或者是促进可持续的经济增长。

如果有选择性地和有成效地使用债务的话，政府在偿还债务方面就不会遭遇困难。如此一来，政府不需要重新承担新的债务了。债务的数额也能继续的显著减少，以致通常用来支付债务的预算，可以转移到更紧迫的各项建设部门。

此外，政府需要在挖掘税收收入方面更具创造性。应该执行的是其方法如何使到税收收入增加，但是不加重业界的负担，尤其是在这目前经济放缓之际。今年，政府拟订税收收入指标为1618.1兆盾，比去年展望1472.7兆盾有所上升。

佐科威总统上周六(4月7日)在西爪哇省茂物县出席一场活动时曾表示，他执政之前国家就已债台高筑，前任政府遗留下来的巨大债务高达2700兆盾和预算赤字，这是有凭有据的事实，每年的利息平均约250兆盾，意味着每四年就增加1000兆盾的债务，对现任政府造成极大的压力。