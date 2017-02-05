Sunday, February 5th, 2017 | Posted by

佐科威政府加紧爪哇岛以外基础设施建设 3,963公里跨巴布亚公路今年完成

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跨巴布亚公路

 

【本报雅加达讯】佐科威总统在执政两年期间，已加紧建设爪哇岛以外的基础设施建设，其中即是巴布亚省。据公共工程与民房部的资料显示，全长4330.07公里的跨巴布亚公路工程中，今年年底将完成3963.87公里。

公共工程与民房部长巴苏基说：“跨巴布亚公路全长4330.07公里，至2016年年底已完成3851.93公里，2017年年底的指标将完成至3963.87公里，致使今年年底未完成的仅剩366.20公里。”

他说，目前，成为公共工程与民房部建设焦点的道路之一即是连接山区的全长278.6公里的Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu路，今年要完成。

去年跨巴布亚新的道路建设达231.27公里，今年将有增加新的道路143.35公里。

这两个新道路的存在可望能减少住在巴布亚山区瓦梅纳居民昂贵的物价。

依计划，佐科学威总统将于2017年2月初访问巴布亚，了解工程项目的实施情况。

工程完成后，可望能开辟巴布亚偏远地区如瓦梅纳与山顶（Puncak Jaya）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174349

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