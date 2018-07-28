Saturday, July 28th, 2018 | Posted by

佐科威指示丝莉慕利亚妮评估
免税优惠期是否可延长至50年

【本报茂物讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，佐科威总统要求评估延长免税优惠(tax holiday)期限为50年。该请求旨在保持激发对我国的投资以及提高全国出口业绩。

丝莉.慕利亚妮于周四在西爪哇茂物(Bogor)行宫称，“总统要求我评估免税优惠期是否可以延长至50年但有限的时间，以致确实可邀请投资者在我国投资。”

这是佐科威总统于周四（26日）在西爪哇茂物行宫与40名我国出口商家会晤上提出的请求。据丝莉.慕利亚妮称，企业家们认为设定投资限额为3000亿盾的免税优惠规则相当吸引人。

丝莉.慕利亚妮解释说，“我们将继续听到这样的反馈。”

丝莉.慕利亚妮将要研究的一项规则，以网罗能够生产进口替代产品和鼓励出口的小型工业。

她说，“这通常不是太大的投资，因此我们准备小规模低于1000亿盾和劳动密集型的免税优惠。以致能容纳中小型企业的需求，主要是我们进口的替代品。”

她补充称，“因此，我们将进行完善和改进，符合我们与业界的沟通， 以便确保这一政策产生积极影响。该50年免税优惠期限望能提高投资，鼓励在我国的工业化。”

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221165

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