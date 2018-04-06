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佐科威总统 保证进口盐不进入市场

【本报雅加达讯】佐科威总统强调表示，我已经命令执法人员保证进口食盐不进入市场，以致不影响到农民食盐的价格。

他在雅加达主持2018年工业峰会的开幕式，以及推出工业4.0（第四次工业革命）路线图之后表示：“我已命令执法人员保证工业盐不进入市场。”

他亦希望，所有的方面都必须持现实主义态度，因为我国工业非常需要与国内盐农食盐的质量不同的食盐。

“其市场不同和其质量也不同，并若我们不进口工业盐，国内工业将停止运营，”他这么说。

佐科威总统解释说，需要上述进口食盐的国内工业是玻璃制造业、饮食工业、纺织工业、纸浆工业、制药工业，等工业。

“工业盐与农民食盐不同。我继续监视食盐价格，而我认为，在马都拉、东努沙登加拉，以及亚齐省的食盐价格还处于正常价格，”他阐述。

众所周知，佐科威总统召集4位部长，讨论有关工业盐进口的问题。

经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（Darmin Nasution）会见总统之后对记者表示：“佐科威总统召集我、贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基托（Enggartiasto Lukita）、海洋与渔业部长苏西普吉亚司杜蒂（Susi Pudjiastuti），以及工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto） ，他要求我们解释有关工业盐进口的实施。”

他报告，我们已经符合需求量而进口工业盐，并我们不决定其进口量。

“佐科威总统提醒，执法人员必须良好监督进口工业盐的过程，可不要该工业盐在市场销售，”他如斯说。

经济统筹部长续说，除了受执法人员的监督之外，工业部亦将对进口工业盐的使用进行非常严格的监督。

他阐述，政府实施该政策是为了农民盐的价格能保持稳定在有利的水平。

“季节状态影响到农民盐，而现今是旱季，但降雨量仍然很高，”他称。

同一场合，贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基托声称，有关食盐供应的问题已在政府条例规定，并符合于预期的需求量。

但政府亦推动工业使用农民生产的食盐，如饮食工业。

“工业部亦推动加工饮食的工业利用农民生产的食盐。工业必须最大限度利用农业生产的食盐，”他补充说。