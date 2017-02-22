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佐科威:我国经济增长世界第三高

【本报茂物讯】2016年期间我国经济增长为5.02%。该落实的确不如所期望的那么高。但是，若与世界许多发展中国家比较的话，我国仍处于第三高的位置。

周三，佐科威总统于西爪哇，茂物(Bogor)，Sentul 国际会议中心大厦，在人民良心党(Hanura)官员就职仪式上致辞称，“我们的经济增长在世界第三高。”

而排名首位是印度，第二是中国。根据世界银行的数据，预计今年印度的经济增长会达到7.6%，或由2016年估计的7%有所上升。印度成为依赖美国的其中一个国家。而唐纳德.特朗普的美国总统政策被认为会对印度的不良影响。

2016年的中国经济增长估计为6.7%和今年预计6.5%。随着该国经济结构的变化，中国经济放缓可能将会继续。

在最近两年的经济负增长后(-3.7%和-0.6%)，预计俄罗斯于2017年的经济积极增长1.5%。

预测巴西于今年能从经济衰退中逃脱而增长0.5%。南非将于今年持续增长1.1%。

与此同时，各发达国家今年还须更加努力，预计美国经济仅能增长2.2%。欧盟为1.5%和日本0.9%。

佐科威说，“当全球经济仍受不确定性的影响时，能增长高的国家并不多。”他预计2017年的经济增长5.1%，或比此前估计的更高。而该指标亦比许多国际机构，例如世界银行和亚洲开发银行预期的更低。