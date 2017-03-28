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佐科威总统称2045年人均收入2万9千美元

印尼经济将成为全球第四大

【本报雅加达讯】佐科威总统周一（27/3）在雅加达雄伟库宁安，丽思卡尔顿酒店，出席印尼青年企业家协会（HIPMI）第16届全国工作会议时表示，印尼经济在2045年将成为全球第四大，人均收入将达2万9千美元。

总统说：“这不是我算的，而是经济统筹部长达尔敏纳苏蒂安与财政部长丝莉慕利亚妮以及国民建设规划部长班邦帕罗佐尼科洛他们做出的预言，但我相信他们的计算，因为他们都不是一般的人，而是经济方面的顶尖人物。是谁怀疑丝莉慕利亚妮的能力，是谁怀疑达尔敏纳苏蒂安的能力，他们都是国际级经济方面的顶尖人物。”

总统说，根据这些专家的预测，在2045年印尼的人口将达约3.09亿人，经济增长将达5％-6％，国内生产总值（GDP）将达12万兆盾（目前才达1.3万兆盾），人均收入将达2万9千美元（目前才达3500美元）。总统明确地说：“这是一个巨大的飞跃，但谁将扮演未来的主角？我认为是印尼青年企业家协会。请记住我这段话！”

总统解释说，目前印尼政府与印尼民族想要做的三个主要阶段是，首先，作为基础，我们将建设基础设施，这是非常重要的阶段。第二阶段，我们将建设以我们拥有的天然资源与原料建设加工行业。第三阶段，我们将进入服务行业。

第一个10年阶段将建设基础设施。我们必需认真关注和必须解决这个问题，因为这是我们加强竞争力的重要阶段。我们这样做了，物流成本，运输成本，将变得更加便宜，我们的产品价格就能跟外国产品竞争。

进入第二个10年阶段，即是加工工业。总统警告说，在这个阶段千万不要出口我们的原料。我们要彻底贯彻执行，要坚决停止！我们只能出口成品或至少半成品。

进入第三个10年阶段，我们必须能够进入大规模服务性行业。其实印尼的实力是旅游业，所以我们要发展旅游业，希望年轻人进入这个行业，因为该行业将大有可为。

尽管30年的时间还很久，但总统提醒说，从现在开始我们就要作好准备。