Thursday, March 16th, 2017 | Posted by

佐科威总统提醒各部长
我国营商便利度应升至第40位

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Sri Mulyani Indrawati

 

【本报雅加达讯】投资发展成为明年经济增长的关键。财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，2018年的经济增长指标为5.4%-6.1%，极有赖于源自投资的今年经济增长落实。“因此，投资增长必须在8%以上。”

丝莉说，投资增长可能无法达到，若仅通过管理国家收支预算赤字而已。如今政府瞄准私企投资。“那是包括银行业信贷，国营企业资本开支和资本市场，外国投资，以及国内投资的贡献。”

佐科威总统预计，明年大部分投资来源恰恰是来自私企和国营企业。他不希望政府依靠国家收支预算。他说，“正如我所说的，70%-80%来自私企和国营企业。”

在营商便利度(EODB)的环节内，佐科威总统再次提醒全体工作内阁官员。他要求改善营商环境条例以便吸引投资者。在此情况下，目前我国排名第91位。

今年，佐科威制订指标处于第40位水平。因此为达到该指标须对10种指示器逐一地进行详细的改善其细节，无论是在许可证或者是条例方面。

他补充称，“我们将建立的是观念问题，信任问题，因此我希望与营商便利度有关者，无论是与经济有关的各部会，法律和人权方面，或者是其它有关的各部会，俾使营商环境条例更加详细。”若我国营商便利度居第40位的话，则对投资者的营商便利上，我国能被称为最前沿的国家。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177911

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