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佐科威总统执政期间最高数字

今年第二季度购买力增长5.14%

【本报雅加达讯】中央统计局(BPS)记载，2018年第二季度我国人民的家庭消费率，或通常称为购买力增长5.14%。这也是在佐科威总统和尤淑夫卡拉副总统执政期间的最高数字。

中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto)称，2018年第二季度的家庭消费率高是由数事项所驱动。

日前，苏哈利延多在雅加达中区，中央统计局办公处称，“零售销售增长良好，摩托车和乘用车的批发销售也不错。”

此外，在2018年第二季度鼓励我国人民购买力亦因向国家公务员提供节日津贴，和政府向最低层民众分配社会援助(bansos)的准确性。

他解释说，“政府的社会援助增长61.69%，强化了最低的群体，因为政府需要关注。”

如果我们观察中央统计局的数据，自从2014年第三季度初，则2018年第二季度的家庭消费数字为最高者。以下是其数据：

2018年首季度4.95% ，第二季 5.14%

2017年首季度4.94% ，第二季 4.95%，第三季4.93% ，第四季 4.97%

2016年首季度4.95% ，第二季 5.07%，第三季5.01% ，第四季 4.99%

2015年首季度4.99% ，第二季 4.97%，第三季4.96% ，第四季 4.92%

2014年第三季5.12% ，第四季 5.08%。

2018年第二季度我国人民的家庭消费率，或通常称为购买力增长5.14%。