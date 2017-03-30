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佐科威总统强调

农村资金用于降低贫困人口

【本报雅加达讯】佐科威总统说，根据他所收到的资料显示，目前的农村贫困人口达13.96％，而城市贫困人口达7.7％，两者相比较，农村贫困人口几乎是城市贫困人口的两倍。

为此，政府将不断增加农村资金的分配，致使能提高农村人民的福利，减少农村贫困人数。总统周三（29/3）中午在雅加达总统办公室主持有关加速农村建设的内阁局部会议时说：“在2015年分配的农村资金20,7兆盾，2016年分配46,9兆盾，2017年分配60兆盾。”

为此，总统希望不断增加的农村资金能够真正起到应有的效果，首先是能减少农村的贫困人数。

有关分配农村资金方面，总统收到的报告即是，在2016预算年还有4个县市的农村资金尚未从国库账户兑现到地方财政账户。就因为这样，使241个村庄尚未收到农村资金。“我希望这个问题能立刻解决。而在2017年，我要求确保所有的村庄都能接收农村基金。”总统明确地说。

从收到的资料显示，29％农村基金更多的使用在改善基础设施上，比如村路、桥梁、市场、清洁水、水井、水库和灌溉水渠，以提高农村经济活动。

下一个阶段，佐科威总统希望农村基金更多的使用在发展农村经济潜力，首先是农业，渔业和农村中小微型企业。

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