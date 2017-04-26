Posted by admin

佐科威总统在勿加西主持三菱汽车厂建成仪式

投资7.5兆盾年产量16万辆吸收3千劳工

【本报雅加达讯】佐科威总统周二（25/4）在西爪哇勿加西县Cikarang,Pasar Ranji，绿地国际工业中心Deltamas主持印尼Krama Yudha三菱汽车厂（Pabrik PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia）建成仪式。该厂总投资7.5兆盾，年产量16万辆，吸收3千名劳工。

在致辞中，佐科威总统提醒投资的重要性，为此，他希望不要为难投资者，应该让投资者更多地在印尼投资来推动印尼的经济，促进印尼的经济增长，让更多的人民获得工作，因为投资能创造就业机会，使失业者有工作做。就像这座工厂一样，它已敞开3000个工作岗位。

总统说，现在印尼的汽车行业竞争越来越激烈。根据工业部长提供的数据，印尼的汽车行业增长平均超过10％。以这样大的市场，相信将会有更多的投资者来印尼投资汽车行业。

越多人投资，就越有更多的就业机会，为此，我们必须确保我们的人力资源能够满足在印尼投资的工业所需的人才。

总统强调说，有能力的人力资源将是政府刚推出的经济普及政策的主要支柱之一。

为此，我们将通过加强职业教育、加强职业学校和职业培训教育，来培养有能力的人力资源。

总统还希望汽车行业开始发展出口市场。 因为国内市场虽大，但我们也需要出口市场作为平衡。

出席节目者其中有国务秘书帕拉迪克诺、工业部长艾尔朗卡、副财政部长马尔迪亚斯摩、投资统筹机构主任托玛斯连彭、西爪副省长德迪.米斯瓦尔与三菱电机总裁卡络斯.霍斯恩。