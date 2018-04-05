Posted by admin

佐科威总统召开局部内阁会议

确保临近斋戒月生活必需品供应正常和价格稳定

【雅加达罗盘报新闻网4月5日讯】 佐科威总统周四（4月5日）在雅京国家独立宫召开局部内阁会议，讨论今年斋戒月的准备工作。总统在会议上责成相关单位必须提早做好准备应付今年斋戒月的来临。首先，主要是必须确保日常必需品货物和燃油应量正常，不能短缺，而必须维持价格稳定。佐科威总统如斯说。

其次，总统指令相关部门必须进行协调加速完成正在兴建中的基础设施项目。加快完成修复中的公共道路，桥梁，尤其开斋日返乡必须经过的沿线道路，以便民众能顺畅和平安回家过年。总统接着说。

第三，总统还下令国家警察、国军和国家情报局做好防范措施，提高警觉，确保开斋节期间的安全和维护良好公共秩序。

虽然每年开斋节的准备工作实际上是一件常规的事情，但是总统提醒相关部门，2018年的开斋节期间的服务质量必须比往年有所提高。 总统说：“尽管每年的开斋月准备工作已是我们常规的任务，但我再一次要求，在实施方面，今年的开斋节各方面的准备工作必须尽快就绪而还要比往年更好。”