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佐科威总统召开局部会议

评估邦哥两省国家战略工程实施情况

【本报雅加达讯】佐科威总统周二在雅加达总统办事处召开局部会议，讨论与评估邦加勿里洞与哥仑打洛两省的国家战略工程与优先计划的实施情况。

佐科威总统说：“今日的局部会议首先讨论与评估的是邦加勿里洞省国家战略工程与优先计划的实施情况，然后才讨论与评估哥仑打洛省的国家战略工程与优先计划的实施情况。”

在会上，总统表扬了哥仑打洛省的快速经济增长，因为在2016年的经济增长高达6.52％，这个数字比国民经济增长更高。但总统也提醒说，光经济增长还不够，因为根据他收到的资料显示，哥仑打洛的贫困人数还相当高，即17.63%，比全国贫困人数的巴仙数还高。

为此，总统说，为减少贫困人数，哥仑打洛必须把重点放在发展农业、渔业与林业方面，因为这些领域能增加就业场所。

总统说，哥仑打洛是农业生产中心并拥有特色的农业大宗商品如水稻、玉米、椰子、可可与甘蔗。

此外，总统也希望哥仑打洛关注发展以农业和渔业为基础的加工业，营造增值。

总统补充说：“我也希望供发展下游工业的基础设施应尽快准备好，比如运输、物流冷冻仓库、清洁水与能源等。