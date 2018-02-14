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佐科威总统乐观表示

2018年我国经济增长势头将继续

【本报雅加达讯】随着家庭开支，煤炭，和日益上涨的大宗商品出口表现，佐科威总统对2018年我国经济增长势头将继续表乐观。

这是日前，在雅加达国家宫，国家元首主持工作内阁全体会议时作出上述表示的。他说，2017年第四季度经济增长由2017年第三季度的5.06%升至5.19%。

国家元首称，“2018年经济增长将继续。何况是，我看到我们的出口，在大宗商品和煤炭部门显示不断提高的业绩。”随着已在一些地区实施推出劳动密集型现金计划后，佐科威总统也希望家庭消费愈加好转。

不久前，当总统前往西苏门答腊，Dhamasraya 县进行工作访问时，抽空视察一些劳动密集型工程，例如在Sitiung镇的加速改善灌溉用水计划(P3TGAI)。

与此同时，世界银行预计，今年我国经济增长升至5.3%。去年，经济增长落实为5.07%，比上年的5.03%有所提高。佐科威总统进一步解释说，投资和出口成为我国经济增长引擎关键。“我总是提醒大家，投资和出口是为启动经济增长的关键，俾使能增长得更高。因此，我们必须继续改善营商氛围，和从中央投资直至省，县，市。这是企业家期待已久的。”

佐科威称，除了投资外，政府继续推动对国内生产总值(GDP)贡献20.37%的出口增长。除了开拓非传统市场外，政府将通过私企和国营企业来提高我国的出口。