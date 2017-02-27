Posted by admin

佐科威总统与财政部长 将出席最后一场税务特赦说明会

【本报讯】财政部税务局公关主任赫斯都.约卡.萨沙玛(Hestu Yoga Saksama)在印尼企业家协会副秘书长陈炜贤的陪同下对本报记者说；佐科威总统与财政部长丝丽穆莉亚妮将出席28/2（今日／周二）中午2时在雅加达博览会场举办的最后一场税务特赦说明会。

约卡希望，无论是已经参税务特赦或未参税务特赦的企业家，都可以出席由税务局与印尼企业家协会、印尼工商会馆及国家银行协会联合主办的最后一场税务特赦说明会。

他说，“最后一场及大型的税务特赦说明会，在税务特赦结束前的一个月隆重举行，给予未参与税务特赦的企业家机会，或已经参与但未完全呈报财产的企业家机会申报他们的财产。财政部长丝丽穆莉亚妮及佐科威总统将出席在这场活动。

在这场说明会中，财政部长丝丽穆莉亚妮与佐科威总统将向已经参加税务特赦的企业家致谢。并提醒未参与的企业家，倘有最后一个月的时间。也再次提醒大众，税务特赦第18章法令，政府若发现某人倘有财产未呈报在税务特赦时，按照政府的法令将被征收30％的税务，以及受到法令的制裁。

约卡说，税务局已经制定了策略在税务特赦后树立法律。在资讯透明化的时代里，民众的财产已不能隐藏在国内或国外。

“政府已经准备好树立法律，并将不断的追查未申报的财产，倘若未申报现在还有机会在3月31日之前申报。倘若过了期限，政府将严格执行税务特赦第18章的法令，政府希望给予民众公平，对于已经遵守法令交税，及申报税务特赦的民众给予感谢，已有约70万名企业家或个人参加了税务特赦。倘若政府放任未参加者，则为不公平。

他说，第18号税务特赦法令的内容有二点；第一点，未参加税务特赦者，倘若被发现有财产未申报，将被课以30％税务，加上每月2％罚款，最高罚48％。第二点，已加入税务特赦但未完全申报财产者，如有10幢房屋，但只报了8幢，未申报的2幢将当作是收入，将被课以30％税，加上被罚200％，等于将被课以90％的税。

“所以，倘若已经参加税务特赦，就申报全部财产，不要有所隐瞒，无论在国内或在国外的财产都要申报。”

约卡说，在第二期的税务特赦申报的人比较少，因为许多人已在第一期申报了。特别是大企业，都在第一期申报了。

但在第三期将发生不同的情况，虽然税比较高，但这是最后的机会，之后不会再有，所以纳税人不再有其他选择。总统曾经说过，要参加者请便，不参加者小心。因此，我们相信在第三期里将会有更多人参加税务特赦，现在参加者已开始增加。

他解释说，在第一期里有39万3000纳税人参加税务特赦。在第二期里有22万3000纳税人参加。在第三期里，至到2月底已有7万纳税人参加，希望至3月底有更多人参加。

而第一期的赎金收到97兆盾，第二期收到10兆盾，第三期只收到1.5兆盾。已经参加者已获得特赦，并应承诺以后成为一位好的纳税人。

他说，税务局也可以从其他机构获得所要的资料，如有关土地与房屋的资料，可以从土地与房屋局获得资料，如买卖汽车资料可以从交通警察处获得资料，购买房屋也可以从房屋贷款机构获得资料。

不久的将来全球将进入自动交换情报系统(AEI)，个人的财政资料将自动的传到税务局。

之前税务局已经透过银行通知拥有5亿盾以上的存款者务必申报税务特赦。政府将不会退出AEI协议，倘若我国不遵守AEI，其他国家的资金将不会到我国投资。

印尼企业家协会副秘书长陈炜贤说，希望印尼企业家协会的成员们利用这最后的机会参加税务特赦。再次呼吁所有企业家出席说明会，听取财政部长与总统的说明，政府在税务特赦结束后将采取何种步骤。会场很大，任何人都可以参加，不需要用请柬。