Wednesday, March 8th, 2017 | Posted by

佐科威总统与斯里兰卡总统西里塞纳
见证两国部长签署渔业合作协议

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周三，在雅加达独立宫，佐科威总统与斯里兰卡总统西里塞纳见证两国部长即印尼海洋和渔业部长苏西与斯里兰卡渔业和水产资源开发部长迪利普签署渔业合作协议后互换文件。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统与斯里兰卡总统西里塞纳周三在雅加达独立宫见证两国部长即印尼海洋和渔业部长苏西与斯里兰卡渔业和水产资源开发部长迪利普签署渔业合作协议。

两国同意加强在海洋和渔业方面的合作与在肃清非法捕鱼方面的合作，以及为促进可持续渔业管理方面的合作。该合作还包括建立一个联合公报来处理非法捕鱼。

佐科威解释说，印尼准备支持斯里兰卡正进行的经济建设。“在刚才的谈话中，我们也 讨论了几件事情，首先加强经济领域的合作，印尼准备支持斯里兰卡的建设。”佐科威如斯说。

斯里兰卡总统西里塞纳表示，对印尼热情接待斯里兰卡代表团表示感谢并希望两国在双边关系框架下加强两国人民之间的关系。

“对于我们来说，印度尼西亚和斯里兰卡拥有特殊的历史渊源。两国倡议过许多国际合作平台。”西里塞纳说。

西里塞纳透露一些潜在的国际合作，涵盖经济，农业，渔业，教育，卫生，研究和职业培训等领域。

与此同时，斯里兰卡总统在上午10:00还参观了总统府。约在中午12时30分，两国元首结束会议后在独立宫共进午餐。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177202

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