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佐科威喜出望外 工商界人士持小心谨慎态度

我国2018年营商便利指数排名由91升至72

【本报雅加达讯】在营商便利指数(EODB)评级中，我国以66.74的评分从2017年的排名91升至2018年的提高19个评级而位居72。这是根据世界银行报告中公布的调查报告结果。

我国连续两年进行了7次改革，是最近一年来最多的改革。我国已进行的数次改革，其中是开始削减业务的成本变得更便宜，获得电力连接的成本越来越便宜，和申请贷款比较容易获得。

世界银行业务分析师Dorina Georgieva称，在我国的营商便利的改善，可以通过根据世界银行的数据改善一些尚未最大化的指标来完成。

一些仍需提高的指示器，其中是目前拥有评分约60 的少数股东权益，评分约60 的产权登记，和评分约50的合同机制。

评分最高的是易于电力装置约85，营商便利80，缴税约70，跨国贸易约65，建筑许可证约64，易于获得贷款约63.

周三，Dorina通过在雅加达世界银行代表处的视频会议说，可与在区域的国家进行比较，和集中在改善实现变革。“在比较其它国家的表现后，下一步做什么政策制定者很重要。”

我国经商便利指数排名仍比一些其他发展中的国家更高，其中如南非(82)，印度(100)，菲律宾(113)，和巴西(125)。而今年我国排名超越处于第78位的中国。

财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)解释说，该非凡的我国评级的改善，显示政府为改善营商环境和鼓励投资的承诺。

她说，“在创造就业机会上，私营部门的作用是非常重要的，增加国家收入，和促进包容性的经济增长。”

丝莉.慕利亚妮明确表示，佐科威总统不断地鼓励政府机构之间的协调，以便改善繁文缛节的条例和营商环境。

我国总统佐科威对世行的调查报告欣然自乐，但是工商界人士保持小心谨慎态度，因为我国营上便利排名上升，然而我国经商投资环境还是多方面还是亟需不断改进。