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佐科威制订2018年经济增长指标5.4%

资本市场参与者仍作出积极响应

【本报雅加达讯】佐科威总统制订2018年经济增长指标在5.4%水平。若与去年比较的话，则上述数字可说是相当的高。

资本市场参与者对佐科威于周三，在国会大厦的财务报告中的上述经济增长指标似乎仍然积极响应。该日下午闭市时的股价综合指数(IHSG)飙升0.98%或56.9点至5891.94点。

Reliance证券公司研究主任Robertus Yanuar Hardy称，市场参与者对政府设定的指标仍然受到积极欢迎。上述指标还是有可能实现的。

日前他说，“如果是今年为能达到5.2%指标，则面临的挑战相当重。因为对我国经济改善的期望，明年的国内或者是全球基本面肯定已经改变。”

而Binaartha证券公司分析师Reza Priyambada 则认为上述指标太乐观了。为达到上述指标，在整个领域必须努力改善。虽然他说，目前市场参与者仍然作出积极响应。

Reza说，“从情绪方面，市场仍未完全作出回应。意思是，市场仍观察政府乐观积极方面，他们能够更加鼓足干劲来达到上述各指标。随着时间的推移，可能以后市场将再重新观察上述各指标是否能务实达到。