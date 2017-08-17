Thursday, August 17th, 2017 | Posted by

佐科威制订2018年经济增长指标5.4%
资本市场参与者仍作出积极响应

web1188c

Reza Priyambada

【本报雅加达讯】佐科威总统制订2018年经济增长指标在5.4%水平。若与去年比较的话，则上述数字可说是相当的高。

资本市场参与者对佐科威于周三，在国会大厦的财务报告中的上述经济增长指标似乎仍然积极响应。该日下午闭市时的股价综合指数(IHSG)飙升0.98%或56.9点至5891.94点。

Reliance证券公司研究主任Robertus Yanuar Hardy称，市场参与者对政府设定的指标仍然受到积极欢迎。上述指标还是有可能实现的。

日前他说，“如果是今年为能达到5.2%指标，则面临的挑战相当重。因为对我国经济改善的期望，明年的国内或者是全球基本面肯定已经改变。”

而Binaartha证券公司分析师Reza Priyambada 则认为上述指标太乐观了。为达到上述指标，在整个领域必须努力改善。虽然他说，目前市场参与者仍然作出积极响应。

Reza说，“从情绪方面，市场仍未完全作出回应。意思是，市场仍观察政府乐观积极方面，他们能够更加鼓足干劲来达到上述各指标。随着时间的推移，可能以后市场将再重新观察上述各指标是否能务实达到。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190612

Posted by on Aug 17 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added