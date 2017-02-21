Tuesday, February 21st, 2017 | Posted by

佐科威冀扩大出口市场
埋怨参展产品无创意

【本报讯】佐科威总统认为我国产品仍有机会进入美国、欧洲、中国、日本市场之外的其他市场，但我国未能很好的利用这些市场。佐科威总统昨日（21日）在国家宫与商业部官员召开局部会议时作以上表示。

佐科威说；“我知道，我们还在对传统市场做努力，未能渗透新市场，我们仍然著重传统的市场，如美国、欧洲、日本与中国。”

他强调；所谓新市场，具有很大的机会，我们已有数十年没有去开发它。虽然已有一些措施，但这些措施已过时或缺少创意。

展览会展示也只是这些东西，从未更新过，没有一点创意，这就是我们应该突破的，印尼推广贸易中心(ITPC)要如何去谈判，如何去推销产品。倘若条例不允许，可以修改条例。”

其中一个潜在的大市场是非洲市场，企业家要到那儿去比较困难，因此需要政府的协助，非洲的潜在市场达5500亿美元，目前我国到非洲的出口额只有420亿美元。

他接著说；“若让民间企业去非洲闯，所需费用太大，不太可能成功。所以需要政府的协助，政府可以提供非洲的市场情报。”

欧亚的潜在市场有2510亿美元，但我国没有出口到该地区。中东的潜在市场有9750亿美元，而我国出口到中东只有52亿美元。巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡也是如此。

我们从来没有认真的去开发印度的市场，印度的潜在市场达3750亿美元，目前我国出口到印度只有101亿美元，只是矿产如煤矿、毛棕榈油。其实还有其他产品可以出口到印度。

展览会成为我国到其他国家推销产品的其中一项方法，贸易部应该使它更有效率。“我希望倘若有展览会，必须在好的地方，即使贵一点也没有关系，但必须是最适合展览会地方，不要找靠近厕所的地方，我知道在那边的价格很便宜，折扣很大。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175830

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