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佐南：政府在近期内

强制公共加油站配备加气机

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部长佐南（Ignasius Jonan）声称，政府在近期内强制公共加油站配备加气机，以致可为燃气车辆提供加气服务。

佐南昨日在雅加达说：“公共加油站必须配备加气机的能源与矿物资源部将在近期内出台。我要求部长条例在一两个星期内出台。”

他定下指标，全国的每座加油站至少配备加气机1台。目前，全国至少有5000座加油站。

佐南希望部长条例出台后最长大约12个月内，全国每座加油站配备了加气机1台。

“我与国家石油天然气私营者协会（Hiswana Migas）代表讨论了这项步骤，因为将推动燃油转换燃气计划。当所有的私家车都改用燃气时，燃油转用燃气活动被认为是成功的，”他说。

进一步，印尼工商会馆（Kadin）希望政府限制燃油供应，然后把燃油补贴金转移到发展可再生能源，其中是沼气能源和废料能源。

印尼工商会馆环境和废物管理常务委员会主席多尼（Donny Yoesgiantoro）说：“若政府敢于采取限制补贴燃油供应来补贴可再生能源发展的步骤，沼气能源和废料能源的发展会成功。”

若政府在可再生能源的研究和开发上提供资助，多尼深信国内的沼气能源和废料能源微型产业将积极发展。

他称，国内对可再生能源的使用率非常小，只有6.8%，本来我国的可再生能源潜力非常大，何况诸如石油、天然气和煤炭的化石能源储存量有限。

有鉴于此，各方在探索可再生能源领域的商业和投资潜力提供的支持，有助于使沼气能源和废料能源发展成前景明朗的替代能源。

另一方面，可再生能源的使用还考虑经济因素，因为价格比化石能源昂贵。除此之外，可再生能源的生产过程中，采用先进的技术和设备，导致价格没有竞争力。

印尼工商会馆评价，银行业或财政部门能为可再生能源投资者提供特别贷款机制，来支持可再生能源的发展。

“我国必须考虑一种补充预算案。比如说马来西亚，他们把电费的1%分配到可再生能源发展的需要，”他如斯说。

除了财务问题之外，印尼工商会馆在可再生能源的发展看到许多挑战，比如在征地、许可证申办程序、空间规划重叠、信息非常有限的问题。

印尼工商会馆记录，我国的电气化率仅占76.56%，而对电力的需求每年增长大约7%。