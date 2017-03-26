Sunday, March 26th, 2017 | Posted by

佐南：今年4月至6月
政府不调涨电力和燃油价格

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部长佐南（Ignasius Jonan）强调说，政府管理的非补贴电力基价和燃油在今年4月至6月的价格不调高。

佐南上周末在雅加达说：“从4月至6月的电力和燃油价格不改变。”

他说，政府不上调电力和燃油价格，尤其是国电已提高生产效率和节约能源的结果。

“关于提高效率的措施，只有国电公司能提供答案，”部长如斯说。这位前交通部长一直提醒油气加工产业提高生产效率的重要性。

关于燃油价格，佐南证实政府直至6月不会调高燃油价格，并要求油气加工业最大限度地提高效率。

部长进一步呼吁油气产业加大国内和国外的竞争力度，来推动国内经济成长。他举例，诸如日本没有自然资源的国家，能最大限度地提高该国的国内经济潜力。

“关于客户购买的价格，那是由政府管理，所以油气企业不要牟取太多的利润，因为原料价格由市场决定，”他说。

佐南进一步说，目前天然气和燃油作为发电站燃料的使用率越来越减少，所以油气产业界必须考虑长期的储蓄和长期安全。

“若国内的天然气价格更昂贵，不得已就要进口，来提高生产效率，”佐南如斯说。

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