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佐南在东加省Jangkrik气田

主持岸上接收设施启用仪式

【本报东加省库泰讯】能源与矿物资源部长佐南昨日在东加省库泰（Kutai Kartanegara）县Handil Baru乡镇的Jangkrik气田，主持埃尼Eni Muara Bakau公司经营的岸上接收设施（ORF）启用仪式。

“这是一项高效的工程，因为能够比预订时间更早竣工。起初，工期预计4年，但埃尼可在3.5年内完成这座天然气生产设施的建设工程。”

这座ORF将受到来自Jangkrik气田浮动生产单位（FPU）的天然气和凝析油供应。ORF和FPU是Jangkrik气田开发工程的新设施，成为综合设施发展的部分。

佐南解释，Jangkrik气田的天然气生产设施将增加邦唐液化天然气设施的效用，所以能更有效地提供能源。

Jangkrik气田的液化天然气产品将供给国内和出口市场，以致Jangkrik气田在满足国内对能源的需求中，作出显著贡献。

此前，埃尼在我国深海区的Jangkrik气田开发工程，于今年5月29日开始生产，比2015年至2019年能源与矿物资源部策略性计划（renstra）的预期更快。

Jangkrik气田开发工程包括Jangkrik气田和位于Muara Bakau天然气块，以及位于Makassar海峡深海区Kutai盆地的Jangkrik North East气田。天然气通过10口海底井输到Jangkrik气田FPU，输送量每日达6亿标准立方英尺或每天10万桶油当量。

油气上游业特别机构（SKK Migas）主任阿敏（Amin Sunaryadi）称，Eni Muara Bakau公司在Jangkrik气田经营的ORF天然气生产设施区，将使国内的天然气产量增加5%。

他说：“若天然气产量增加5%，政府可节省的预算达400万美元。”

Jangkrik气田的天然气生产设施工程，对增加国内的天然气供应量中起着重大作用，并协助政府达到今年的天然气产量115万桶油当量的指标。

政府也致力于增加国内的用气量。今年国内的天然气分配量占总产量的62%。

佐南进一步解释，Jangkrik气田开发工程产生较大的乘数效应，比如在卡里蒙岛开发的加工设备制造行业，创造更多就业机会。在施工期间，这项工程至少有1000名劳动力，而本国劳动力占94.5%。

这项综合油气设施开发工程证明业者对国内油气上游业的投资兴趣颇大，这能从投资者在开发油气田中投入很大数额，来推动国内和地方经济发展显示出来。