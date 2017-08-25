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任抹县机场扩建工程竣工后

交通部长冀旅客量增36万人次

【本报任抹讯】交通部长布迪（Budi Karya Sumadi）定下指标，任抹县Notohadinegoro机场扩建工程竣工后，2019年的旅客量可增至36万人次。

交通部长与任抹县县长法怡达（Faida）和交通部航空交通总署长阿古斯（Agus Santoso）进行会晤后称，搭载200名乘客的空中巴士320飞机可以顺利在此地起降。

交通部长布迪日前在任抹县Notohadinegoro机场说：“政府希望2019年机场旅客量至少36万人次，或者每日接待旅客量1000人次。每日至少3架中体飞机起降。”

布迪称， Notohadinegoro机场扩建工程旨在提高任抹及其周围地区包括泗水和巴厘的连通性，同时推动旅游业的发展。

为Notohadinegoro机场扩建工程，交通部于2018年国务院/机构工作计划和预算（RKAKL）拨出了3700亿盾。

“扩建工程竣工后，我要求机场由地方经营企业或国营企业运营，因为政府仅是监管机构，”部长说。

Notohadinegoro机场总面积120公顷，成为当地县政府使用地方收支预算（APBD）资金兴建的首座公共民用机场。

这座机场是建设等级为3C级的支线机场。机场地点是基于交通部长2004年第65号决定书中决定的。

目前， Hadinotonegoro机场拥有1645米长x30米宽跑道、滑行道141×18米、停机坪68×96米，以及航站楼总面积920平方米。

Hadinotonegoro机场扩建工程分成两个阶段。第一阶段的工程是停机坪扩建工程96.50米x68.50米和滑行道工程；跑道延伸和航站楼扩建工程的详细工程设计（RTT）；加高机场安全栅栏、土地清理以及机场消防及救护服务车队（PKPPK）采购。

2019年开工的工程是把跑道扩建至2250米x45米，来容纳波音737 Classic机型起降；航站楼扩建工程等其他设备工程，以及5100米长x45米宽机场检查道路建设工程。

接着是2019年后开工的工程是把跑道延长至2500米，以及朝觐者出发机场辅助设备建设工程。

去年在泗水至任抹航班平均载客率79%，而任抹至泗水航班平均载客率达80%。(er)