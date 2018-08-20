Monday, August 20th, 2018 | Posted by

价格持续下滑 椰干前景暗淡

【本报雅加达讯】椰干（kopra）价格持续下滑，去年底，寄到工厂椰干价格为每公斤11000盾，目前，降低至每公斤8000，而农民级椰干每公斤6000盾。

印尼椰子加工业协会（HIPKI）副总主席安利萨尔.伊特鲁斯（Amrizal Idroes）对记者称，农民级椰干价格于很低的价格，即每公斤6000盾。“自今年初，该价格相对持平。”

低品质的椰干价格每公斤仅4000椰干价格很低，安利萨尔证实，农民有可能土地功能。“目前，农民还有砍伐椰子树，他们只是对椰干价格很低抱怨。”

除了椰干价格很低外，椰子农也抱怨，政府没有提供低利息的贷款便利，为此，安利萨尔声称，正设法向政府提出方案，俾使椰干农也能获得庶民营业贷款（KUR资本便利。

为提高椰子产品的附加价值，印尼椰子加工业协会正设法对椰子产品进行多样化该措施是为推动椰子价格更高和扩展市场份额，其中如把椰子壳加工成为炭

如果椰子农只依赖销售椰油和椰干，则他们难以获得很高的收入，因椰油不能与价格更低廉的棕榈油竞争。

印尼椰子商委员会总主席伊拉瓦迪.查玛蓝（Irawadi Jamaran）称，因椰干价格偏低，目前，椰子农失去种植椰子的意愿。“因目前，民众比起购买椰油，更喜欢购买棕榈油，因此，使椰干前景暗淡。”

该情况致使国内的椰子种植土地面积和产量愈来愈少，根据农业部（Kementan）数据，2015年椰子产量达到292万吨，椰子种植面积达到359万公顷（ha），椰子产量持续降低，2017年，降至287万吨，那是由于椰子种植面积也减少成为354万公顷。

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