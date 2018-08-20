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价格持续下滑 椰干前景暗淡

【本报雅加达讯】椰干（kopra）价格持续下滑，去年底，寄到工厂的椰干价格为每公斤1万1000盾，目前，降低至每公斤8000盾，而农民级椰干每公斤仅6000盾。

印尼椰子加工业协会（HIPKI）副总主席安利萨尔.伊特鲁斯（Amrizal Idroes）对记者称，农民级椰干价格处于很低的价格，即每公斤6000盾。“自今年初，该价格相对持平。”

低品质的椰干价格每公斤仅4000盾。因为椰干价格很低，安利萨尔证实，农民有可能转移土地功能。“目前，农民还没有砍伐椰子树，他们只是对椰干价格很低而抱怨。”

除了椰干价格很低外，椰子农也抱怨，政府没有提供低利息的贷款便利，为此，安利萨尔声称，正设法向政府提出方案，俾使椰干农也能获得庶民营业贷款（KUR）的资本便利。

为提高椰子产品的附加价值，印尼椰子加工业协会正设法对椰子产品进行多样化。该措施是为推动椰子价格更高和扩展市场份额，其中如把椰子壳加工成为炭粉。

如果椰子农只依赖销售椰油和椰干，则他们难以获得很高的收入，因椰油不能与价格更低廉的棕榈油竞争。

印尼椰子商委员会总主席伊拉瓦迪.查玛蓝（Irawadi Jamaran）称，因椰干价格偏低，目前，椰子农失去种植椰子的意愿。“因为目前，民众比起购买椰油，更喜欢购买棕榈油，因此，使椰干前景暗淡。”

该情况致使国内的椰子种植土地面积和产量愈来愈少，根据农业部（Kementan）数据，2015年椰子产量达到292万吨，椰子种植面积达到359万公顷（ha），椰子产量持续降低，2017年，降至287万吨，那是由于椰子种植园面积也减少成为354万公顷。