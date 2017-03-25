Posted by admin

以红利形式让人民受益

总统同意巴布亚获5％印尼自由港股权

【本报雅加达讯】海事统筹部长鲁胡特班查伊丹声称，佐科威总统已同意巴布亚地方政府与部落分到印尼自由港51％撤资股权的5％。

但该5％股权将采取分红的形式。“我们不要让他们错觉，所以我们认为，以后从我们分到的红利中的5％给他们，我们肯定会保护他们的，因为他们也是我们的同胞。”

他说：“5％的比例也相当大。但我们也指导他们，必须把钱用在教育，农业，畜牧业等。所以我们要重新安排，让巴布亚人民真正感受到自由港在巴布亚的存在对他们有利。”

只是，他说，股票分配计划仍然必须等待与这家来自美国的矿业公司的谈判进程。

他说，在与自由港的谈判过程中，政府须关注三个要点。首先，有关51％撤资阶段。以印尼51％，自由港49％，将来会形成联合管理制，由印尼领导。比如营运经理由他们去做，我们当副的。而正副财政经理则由我们去做，首席执行官也由我们去做，专业的公司大概就是那样。

第二点，冶炼厂的建设必须有进展。第三点关于税收规则问题。“如果他们（自由港）要固定缴纳42％的税，那请便。其实我们的税务倾向于降低税收，现在我们正在讨论这件事。”他解释说。