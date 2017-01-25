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以成熟的计算

总统冀尽快成立国有企业控股公司

【本报雅加达讯】佐科威总统周三（25/1）中午在雅加达国家宫与国有企业诸经理举行会晤时表示，应以成熟的计算尽快成立国有企业控股公司。

总统说，在全球经济放缓时刻，为能达到经济增长，国有企业诸经理必须能高瞻远瞩，乐观地向前看。“最重要的是我们应如何面对非常迅速的变化，我们不能再以常规的方式，单调的方式或死板的方式，甚至高枕无忧的心态面对这些变化。

为此，总统要求尽快成立国有企业控股公司，但也要谨慎行事，成熟的计算，不要为了要作大，为了要合并而忽略了法令的规定，这一点要特别注意。

总统说，在未来应该正确估计相关问题，比如管理方面、制度方面、监督方面、效率方面、财政方面等都要考虑周到。“不要让一个好的国有企业反而要负担不好的国有企业，使好的国有企业慢慢变得不好。”

总统承认，将来控股之后，我们将得到一个飞跃，因为公司的资本变得越来越大，更容易找到资金。因此，总统建议介入更多的机构参与，并公开进行，为改进国有企业，让每个人都可提意见。

“我深信，我们将会变得更好，国有企业将会变得更好。但我再次声明，要谨慎办事。”

今年完成

与此同时，国有企业部长确保今年将成立6个部门的国有企业控股公司，这6个部门即是油气与矿业、银行业与金融服务、住房、建筑与高速路以及粮食。