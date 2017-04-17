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从年初至4月中旬

外资流入股市几乎增三倍

【本报雅加达讯】外国投资者的资金持续流入股票市场。从年初至4月13日，外国净购值达14.9兆盾，比2016年同期的5.12兆盾几乎上升三倍.

该迅速流入的外资，由一些正面催化所影响，例如应对标准普尔评级(S&P) 的上升。但是，Investa Saran Mandiri经理Hans Kwee认为，该外资的流入将放缓。“由于中东和朝鲜局势的结果，全球风险开始升高。如果局势扩大，外国投资者将持谨慎的态度。”

可是，若正面情绪多的话，Hans 预计，外国净购会达到30兆盾。而如果局势恶化，则外国净购会达到10兆盾。

NH Korindo Securities

分析师Bima Setiji 称，外国投资者预测2017年上市公司的利润将增长。其中的一个指示器是，消费者信心指数上升至最高的水平。

但是，地方首长选举可能促使外资的流入减少。Bima说，“就有关对叙利亚的袭击而造成的战争恐慌，对外资的流入亦成为显著的负面情绪。”

美国利息也有影响。市场预测美国将更积极的加息。Mirae Asset Securities 研究主管Taye Shim 称，“最新的地缘政治发展显示，加息比预期的更缓慢，以致新兴市场看来更吸引人。”

Taye 说，2017年首季度上市公司的收入可观，和标准普尔评级提升潜力，仍会推动外资的流入。藉着外资的支持，在年底的股价综合指数(IHSG)将达到5963点。而Bima则预计，年终的股价综合指数将达到5900点。

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