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今年WIKA公司投资3.6兆盾

开发四个工业区

【本报雅加达讯】Wijaya Karya(WIKA)公司持续进行投资多样化。该公司将于今年开始进入工业区兴建工程。WIKA公司将拨出大约3.6兆盾资本开支投资该部门。

WIKA公司运营经理Destiawan Soewardjono称，该公司计划今年开发四个工业区。“我们从12兆盾资本开支拨款30%投资工业区。”他这么说。

第一，WIKA公司通过旗下的Wika Realty

公司将兴建面积81公顷的锡江Paranglo工业区。Wika Realty公司携手中国国营企业(BUMN)–中城建第十三工程局有限公司(China Construction Thirteenth Bureau Co Ltd，简称CCCC)，开发该工业区。

Wika Realty公司持有30%的股份，而伙伴70%。他说，希望与中国公司合作，能推动该工业区出售到外国公司。

该工业区已征地，而Wika Realty公司将立即实行基础设施开发。虽然仍未推出，他表示，已有大约5家国内外公司有兴趣采购Paranglo工业区。

第二个工业区座落于东爪占地200公顷至300公顷，目前仍在征地过程中。虽然在东爪工业区很多，但是机会仍大，何况，将开发的地区位于北部。

第三个工业区位于万丹，以计划占地200公顷。该土地也仍在征地过程。目前，该工业区将由WIKA公司开发。

第四个工业区将在北苏拉威西Bitung占地大约300公顷至400公顷开发。WIKA公司已与北苏拉威西政府签署谅解备忘录(MoU)开发该工业。“有可能Bitung工业区将最后开发，因为今年我们聚焦完成协议。”他如斯说。