Monday, March 20th, 2017 | Posted by

今年WIKA公司投资3.6兆盾
开发四个工业区

【本报雅加达讯】Wijaya Karya(WIKA)公司持续进行投资多样化。该公司将于今年开始进入工业区兴建工程。WIKA公司将拨出大约3.6兆盾资本开支投资该部门。

WIKA公司运营经理Destiawan Soewardjono称，该公司计划今年开发四个工业区。“我们从12兆盾资本开支拨款30%投资工业区。”他这么说。

第一，WIKA公司通过旗下的Wika Realty

公司将兴建面积81公顷的锡江Paranglo工业区。Wika Realty公司携手中国国营企业(BUMN)–中城建第十三工程局有限公司(China Construction Thirteenth Bureau Co Ltd，简称CCCC)，开发该工业区。

Wika Realty公司持有30%的股份，而伙伴70%。他说，希望与中国公司合作，能推动该工业区出售到外国公司。

该工业区已征地，而Wika Realty公司将立即实行基础设施开发。虽然仍未推出，他表示，已有大约5家国内外公司有兴趣采购Paranglo工业区。

第二个工业区座落于东爪占地200公顷至300公顷，目前仍在征地过程中。虽然在东爪工业区很多，但是机会仍大，何况，将开发的地区位于北部。

第三个工业区位于万丹，以计划占地200公顷。该土地也仍在征地过程。目前，该工业区将由WIKA公司开发。

第四个工业区将在北苏拉威西Bitung占地大约300公顷至400公顷开发。WIKA公司已与北苏拉威西政府签署谅解备忘录(MoU)开发该工业。“有可能Bitung工业区将最后开发，因为今年我们聚焦完成协议。”他如斯说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178169

Posted by on Mar 20 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added