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今年7月股市压力略有缓解

综指在6个交易日内持续上涨

【本报雅加达讯】全球贸易战压力减少，国内宏观经济也依然良好，导致印尼证券交易所（BEI）股价综合指数在6个交易日内持续上涨。在面对美元汇率和油价涨升的挑战中，除了今年通货膨胀率下降、信贷增长，我国财政状况也相当不错。

7月27日，综指上涨 43 点或0,72%，收报于5989,136点，比上周五收市时涨了1.5%左右。其中是由于外资连续数日录得净买入，总额已超过1.4兆盾的缘故。

此外美国总统特朗普（Donald Trump）和現任欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）一致同意消除双方贸易壁垒，带动道琼斯指数在7月25日的交易日飙升172点或0.7%。因此全球大部分证交所在第二天也跟着上涨，如韩国Kospi指数涨0.7%，泰国股票交易指数涨0.6%，新加坡海峡指数涨0.05%。而道琼斯指数在7月26日又再上涨。

资本市场观察家Reza Priyambada称，美国是全球最大经济体，去年录得美国与欧盟的贸易逆差达1513.6亿美元，仅次于美国与中国达3752.3亿美元的贸易逆差。

日前他在雅京称：“双方致力于推动天然气交易，减少欧盟与美国发生贸易战的可能性。此事也给我国市场带来正面影响，随着欧元兑美元汇率上涨，盾币也逐步呈强。”

Danareksa分析师Yudha Gautama称，7月26日盾币兑美元汇率从此前的1万4515盾稍涨至1万4475盾，使年初至今的盾币贬值幅度从7.3% 缩小至6.8% 。

随着全球形势的发展，国内金融市场也经历了压力。股价综合指数于2018年6月下跌3.08％，收于5799.2点，非居民投资者净卖出9.1兆盾。

然而，进入2018年7月后压力略有缓解，综指于2018年7月24日收盘于5931.8点，比2018年7月初增长2.29％，非居民投资者净买入7950亿盾。尽管如此，从2018年初算起的话，外资仍净卖出50.2兆盾。