Friday, December 15th, 2017 | Posted by

今年11月份我国外贸盈余1.3亿美元

中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Kecuk Suhariyanto)

中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Kecuk Suhariyanto)

【本报雅加达讯】201711月份的对外贸易重又录志顺差1亿3000万美元。在该期间的出口达152.8亿美元，和进口151.5亿美元。

周五，中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Kecuk Suhariyanto) 在雅加达中央统计局总部的新闻发布会上称，“我们仅在7月份逆差，如果11月份还顺差1.3亿美元，但是比上月的有所下降，非常小的盈余，这个走势需要仔细的检查。”

201711月份的出口额达152.8亿美元，或比上月的上升0.26%。石油和天然气出口下降14.22%，和非油气上升1.82%。若与去年同期比较的话，则增长13.18%

他说，“逐月的出口走势，总的来说2017年其出口额良好，11月份总值152.8亿美元，月度的出口增长却很小。因为大部分非油气出口，则其走势几乎与出口总额一样。”

而累积的20171月至11月的出口总额增长17.15%1539亿美元。非油气出口增长16.89%，总值1397亿美元。

出口市场份额：中国191.3亿美元，美国157.2亿美元和日本132.2亿美元。

201711月份的进口额达151.5亿美元，比上月的上升6.42%，和比201611月份则上升得很高，即19.62%

他说，“逐月的进口走势，我们可看到每月的进口总是处于上方，非油气进口大。”

累积的进口总额达1418.8亿美元，或同比上升15.47%。他补充称，“最大份额是机械及机械器具，和机械/电器，那是我们进口最多的货物。”

中国仍然是最大的进口国占24.46%，接下来是日本和泰国，显然地自最近数个月来保持不变。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201053

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