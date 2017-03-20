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今年10月投产 龙目岛电力供应增加25兆瓦

【本报西龙目讯】国电公司苏拉威西和努沙登加拉区域业务总监玛尼尊（Machnizon Masri）声称，Jeranjang蒸汽发电站将使西努省龙目岛电力系统的电力供应增加25兆瓦。

他昨日在雅加达西龙目县Taman Ayu乡镇说：“Jeranjang蒸汽发电站第二号机组在近期内开始投产。”

Jeranjang蒸汽发电站位于西龙目县Gerung镇Taman Ayu乡镇。此前，两座发电站向龙目岛供应50兆瓦电力。

玛尼尊称， Jeranjang蒸汽发电站第二机组建设进度几乎达100%，但还需要进行一系列试运行测试。

“公司定下指标，Jeranjang蒸汽发电站于今年10月底开始投产，来提高西努省尤其是龙目岛电力系统的电力可靠性，”他说。

Jeranjang蒸汽发电站第二号机组于今年10月投产后，龙目岛的电功率将增至343兆瓦。在用电高峰期，龙目岛的负荷量达257兆瓦或备用电源86兆瓦。

由于电力供应充足，玛尼尊说国电在满足家庭、工业和商业对电力的需求感到乐观。

他说：“Jeranjang蒸汽发电站将使龙目岛的电力可靠性提高，备用电源充足。因此，国电全力支持政府招来企业界对龙目岛进行投资，尤其是在Mandalika经济特区的努力。”

除了Jeranjang蒸汽发电站之外，玛尼尊续说，自今年3月份龙目岛从位于东龙目县的私营蒸汽发电站，获得50兆瓦的额外电力供应。

他说：“除了发电站，还有装机容量60兆瓦的发电船（MVPP）。”

进一步，玛尼尊说国电公司定下指标，位于西努省西松巴哇县Taliwang镇的装机容量2×7兆瓦蒸汽发电站，将于今年底投产。

他说：“发电站的建设进度达75%。我们努力把其中一座发电机组能于年底投产。”

虽然如此，西松巴哇县政府从未发出码头建设许可证，导致Taliwang蒸汽发电站建设工程受阻。

鉴于蒸汽发电站以煤炭为燃料，玛尼尊评价码头在蒸汽发电站的运营中起到重要作用，供运煤船停靠使用。

“西松巴哇县政府建议公司使用离发电站10公里多的Lalar码头，并保证从码头到发电站的运输，”他说。

Taliwang蒸汽发电站投产后，将使松巴哇岛的电功率增至64兆瓦。用电高峰期的负荷量达47兆瓦，或还剩下17兆瓦备用电源。