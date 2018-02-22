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今年1月份汽车销售

同比提高11%达95892辆

【本报雅加达讯】今年1月份，汽车销售比去年同期的8万6262辆提高11%，成为9万5892辆，那是由于我国消费者欲购买新汽车的兴致所推动。

日前，印尼机动车业协会（Gaikindo）总主席约翰.囊科伊（Yohanes Nangoi）对记者称，“虽然此前起伏不定，但今年机动车市场情形比去年更好，如今已好转。”

他声称，今年初，我国经济情势开始好转，消费者购买力提高造成影响。除此之外，各工厂推出的新产品，也推动汽车销售量。“因消费者购买新汽车的兴趣很高，因此，今年1月的汽车销量提高11%。”

他补充说，因消费者需求持续提高，因此，数家汽车生产商也持续提高产量，最畅销的型款仍是运动型多功能汽车（SUV）和多用途汽车（MPV）。

根据印尼机动车业协会数据，丰田（Toyota）汽车仍支配汽车销售，共售出2万5405辆或占全国总销量的26.49%，大发（Daihatsu）占第2位，售出1万8788辆或占全国总销售的19.59%。

印尼三菱汽车（Mitsubishi Motors Krama Yudah Sales Indonesia/MMKSI）公司凭去年中旬推出优势产品，即三菱Xpander汽车，三菱（Mitsubishi）汽车售出1万7753辆占第3位，今年1月，三菱汽车公司占机动车市场的18.51%。

印尼三菱汽车公司营业经理伊曼.卡伊鲁尔.渣亚（Imam Chairu Cahya）坦言，Xpander汽车已成功推动三菱汽车销量，该多用途汽车的新秀受许多消费者喜爱。“自去年8月推出后，至今，Xpander汽车已售出5万辆，预测将持续增加。”

他说，今年，印尼三菱汽车定下指标，今年将售出14万辆，比去年销售提高一倍。我国经济已稳定，民众购买力也提高，今年又适逢政治年，公司有信心今年销售比去年更好。“与去年比较，今年销售指标显著提高，从14万辆汽车销售指标，其中9万4000辆是乘用车（passenger car）和4万6000辆是轻型商用汽车。”