Monday, August 20th, 2018 | Posted by

今年首7个月汽车与零部件
出口额达41.5亿美元同比提高7.53%

【本报雅加达讯】今年1月至7月期间，汽车与零部件出口比去年同期的38.6亿美元提高7.53%，成为41.5亿美元或大约59.50兆盾。三菱汽车（Mitsubishi Motors）公司通过推出新款多功能汽车（MPV），即Xpander型车成为出口推动力之一。

印尼机动车业协会（Gaikindo）总主席约翰.南柯伊（Yohannes Nangoi）对记者称，“三菱汽车推出的Xpander汽车，对全面性汽车出口提高有很大的影响，而且，他们有相当积极的出口计划。”

南柯伊补充说，各家汽车总公司决定我国提高出口的汽车数量也是出口增幅提高的一部分。全球需求提高致使总公司决定增加我国汽车出口配额。

特别是今年7月，汽车和零部件出口比前个月的4.231亿美元剧升至67.5%，成为7.087亿美元（10.17兆盾）。

南柯伊声称，出口剧升已补充6月降低的出口数目。今年6月，汽车和零部件出口比5月的6.661亿美元36.21%，成为4.25亿美元。

他认为，出口降低是因6月适逢开斋节（Lebaran），工作日很短。“从工厂运营方面，其实没有太大的困难，只是开斋节长假，因此，7填补。”

他续称，除此之外，看出出口改善的迹象。“但愿往后能持续改善。”

他希望，出口好转能持续直至今年底。“因我们未看出全球经济有负面情势，但愿贸易战不对我们的汽车出口目的国造成影响。”

另一方面，向越南的汽车出口还没有太大改变。风险太大，因此，许多品牌汽车还不敢向越南出口，“仍还未恢复。”

根据南柯伊说明，去年，向越南出口汽车达到3辆至35000辆，但至今年7月，我国机动车工业才通过丰田（Toyota）公司出口。“但是，那也必须等待测试等步骤，不容易进口。而且仅数百辆或最多1000辆，还不能恢复正常。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=223259

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