Posted by admin

今年首7个月摩托车市场

出口逾22万辆同比提升35%

【本报雅加达讯】截至今年7月，我国摩托车出口达22万3929辆，比去年同期的16万5229辆剧升35%。这情势显示在国内市场停滞之际，摩托车出口市场的潜力很大。

今年7月，摩托车出口环比6月的3万零59辆提高29.2%成为3万8836辆。野马哈（Yamaha）出口销量最高，达到12万6200辆，接下来是本田（Honda）6万4737辆，TVS1万6542辆，铃木（Suzuki）1万4500辆和川崎（Kawasaki）1950辆。

日前，印尼摩托车业协会（AISI）主席西吉特.古玛拉（Sigit Kumala）对记者解释说，我国生产的摩托车能在全球市场竞争，这使数个国家购买我国的摩托车产品。“我们生产的摩托车产品受青睐，以致有续订的订单。”

除此之外，他强调说，增加出口产品款式和扩展出口市场也推动出口增长。目前，自动引擎摩托车（skutik）仍成为国内和出口市场的优势产品。

西吉特声称，如果全球经济情势持续好转和摩托车工业能供应需求量并符合全球市场标准，他有信心，至今年底，能达所定下的40万辆至50万辆出口指标。因每个国家拥有本身的摩托车工业标准，因此，出口的摩托车须符合各国标准。“至少，出口占总产量的10%，最重要的是我们生产的产品具竞争力。”

根据中央统计机构（BPS）数据，截至今年7月的机动车和零部件出口达到38.6亿美元，同比

有所增加6.979亿美元。今年7月机动车出口同比剧升52.28%。

除了出口之外，今年首7个月（1月至7月）期间，机动车和零部件进口也比去年同期的29.8亿美元提高26.11%，成为37.6亿美元。进口提高其中可从今年7月同比剧升80.38%，成为7.228亿美元看出。

此前，铃木印多汽车（Suzuki Indomobil）公司定下指标，今年汽车出口总额将突破6兆盾，去年出口额5.5兆盾。该出口额包括整车出口（CBU）达2万2095辆，全散装件出口（CKD）达到2万5488辆。