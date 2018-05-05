Posted by admin

今年首季 Indopoly净利显著提高

【本报雅加达讯】虽然市场仍在起伏，我国包装企业Indopoly Swakarsa Industry公司仍获得积极的业绩，今年首季，该公司的净利仍显著提高。

日前，Indopoly公司副总经理杰菲利.哈林（Jeffrey Halim）称，在各方面提高效能，是公司取得成功的关键。“我们提高效能和减少生产时的浪费。”

根据今年首季的财政报告，Indopoly公司净收入增长4.8%成为5029万美元，而销售成本提高4%成为4067万美元。

因此，今年首季，Indopoly公司获得107万美元净利，该数目比去年同期的59万6000美元提高80%。

Indopoly公司最大的销售来自印多福（Indofood CBP Sukses Makmur）公司，该食品和饮料企业占Indopoly公司814万美元净销售的16%份额。

看到今年首季的业绩，杰菲利有信心，能达到今年500万美元的净利指标，该指标比去年同期的210万美元提高一倍。

作为多样化方式，Indopoly公司也通过生产高端（high end）阶段的包装产品扩展业务，尤其是高端产品的盈利更大。

今年，Indopoly公司不会拨出太大的资本支出（capex），该公司仅疏导200万美元的资本支出。