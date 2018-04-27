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今年首季重型机械产量 同比剧升46%达1684台

【本报雅加达讯】今年首季，全国重型机械产量比去年同期的1153台剧升46%，成为1684台。矿业好转和商品价格稳定，已推动国内重型机械需求量提高。

印尼重型机械业协会（Hinabi）主席查玛鲁汀（Jamaluddin）对记者称，矿业领域占总需求的40%至45%，而其余来自基础设施、农园业和农业。

他表示，“由于煤炭价格提高，特别是矿业领域的需求持续增长。今年首季，该数目符合已定下的指标。”

根据印尼重型机械业协会数据，液压挖掘机（hydraulic excavator）之类重型机械占最大分额，达1534台。而推土机（buldozer）占89台和自卸车（dump truck）60台。

查玛鲁汀声称，从去年已可看出重型机械需求提高的情势。虽然如此，从生产人工资源方面，重型机械工业还未作好准备，不能应付需求提高情势。

他深信，今年，重型机械工业将更有准备应付需求提高。“我们逐步作好准备，物质方面也有影响，然而物质供应量逐渐好转。”

查玛鲁汀希望，重型机械工业产量可达到7000台，总需求共1万台。意思是说，重型机械的产能使用率提高，从52.5%成为70%，即市场份额达70%。

他声称，重型机械工业今年仍感到不安。“这不是条规或者是受重型机械进口冲击，而是因为今年是政治年，我们希望同时举行地方首长选举，不会对工业造成负面的影响。”

他希望，同时举行地方首长选举，能安全进行，以致，政治和经济氛围也有利，也将对工业增长造成积极的影响。“我们观察到，商品价格仍良好。如果提升太高也不好。”

United Tractors公司投资者公关经理阿利.史迪亚宛（Ari Setiyawan）称，今年首季，小松（Komatsu）重型机械销售1171台，同比847台剧升38.25%。矿业领域增幅最大。“今年首季，小松重型机械销售60%来自矿业，比去年同期的41%更大。”

他声称，小松销售的其它重型机械，即建筑业领域占19%或者是222台，接下来是农园业占13%或者是152台，令林业占8%或者是94台。