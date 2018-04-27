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今年首季汽车批发销量

同比提高3.1%达29万余辆

【本报雅加达讯】今年初出现许多新款汽车，对国内汽车销量提高带来好处。根据印尼机动车业协会(Gaikindo)称，至今年首季批发销量共计29万2028辆。该数字比去年同期28万3760辆提高3.1%。

铃木印多汽车(Suzuki Indomobil Sales)公司4W营业经理多尼．伊斯米(Donny Ishmi Sahputra)称，汽车销售量提高，由于今年首季新款汽车开始充斥市场。今年初，铃木已推出Ignis Sport Edition，而也推出从Mega Carry皮卡的翻新。“未来，该积极情势将由新产品支撑。”他这么说。

三菱汽车Kramayudha Sales Indonesia公司总经理Kyoya Kondo说明，今年机动车市场开始积极发展。

丰田阿斯特拉汽车(Toyota Astra Motor/TAM)公司资深总经理Fransiscus Soerjopranoto透露，销量提高，是由于去年中层阶级消费者没计划消费。以致在今年初受到激励购买。

去年不良贷款比率(NPL)上升已影响中下阶层民众购买汽车。“但是，我们看好今年全国销量能突破120万辆，或与2012年情况一样。”他如斯说。

今年首3个月，商用车和家用车仍对销量贡献最大。上述情况是因为种植园和矿业商品价格趋势仍良好。

但是，并非所有品牌代理商获得积极的销量。虽然全国性汽车销量提高，丰田销量仅8万4494辆，或比去年同期10万7180辆下滑21.16%。

因此，截至今年3月，丰田市场份额28.9%，或同比37.8%有所下降。

本田汽车(Honda Prospect Motor)公司营业和售后服务经理尊菲斯．凡迪(Jonfis Fandy)称，今年全国汽车市场将稳定于100万辆至110万辆。他评价，虽然新款车出现，我国汽车市场不会因而变大。“我们乐观能售出18万辆。”他这么说。