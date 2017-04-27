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今年首季度

投资落实达165.8兆盾同比上升13.2%

【本报雅加达讯】投资统筹机构(BKPM)公布，首3个月(2017年1月至3月)的投资落实达165.8兆盾。该数字比2016年同期的146.5兆盾上升13.2%。

在2017年首季度期间的国内投资(PMDN)落实达68.8兆盾，比2016年同期上升36.4%。而外国投资(PMA)为97兆盾，或比2016年首季度上升0.94%。

投资统筹机构主任托马斯.伦邦(Thomas Lembong)乐观的表示，能追赶678.8兆盾的今年投资落实指标。

昨日，他在雅加达，投资统筹机构大厦的新闻发布会上说，“观看2017年首季度国内投资和外国投资落实数据，表明在我国的投资意愿依然高，且我们愈加深信2017年指标将会达到。”

2017年首3个月的投资落实为19万4134人创造就业机会，包括国内投资项目共6万7807名劳动力，和外国投资项目达12万6327名劳工。

分布在爪哇以外的投资不断增加达75.3兆盾，或占投资总额的45.4%。而在爪哇岛的投资落实为90.5兆盾，或占投资总额的54.6%。

根据业务部门，投资最多的是在矿业部门(14.2%)，接着是食品工业(11.1%)，运输，仓库和电信(11.1%)，电力，煤气和自来水(10.1%)，基本金属行业，金属制品，机器，和电子(9.2%)，

五大外国投资国是，新加坡(28.2%)，日本(19.2%)，中国(8.2%)，美国(8.2%)，和韩国(5.8%)。