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今年首季度

银行业二级储备金充裕达400兆盾

【本报雅加达讯】今年首季度银行流动性的情况相当宽松，从二级储备金(secondary reserve)方面也充裕，达350兆盾至400兆盾。其中因素之一是，截至今年首三个月的贷款需求还不高。

泛印银行（PT Bank Pan Indonesia Tbk.(Panin)，

股代号PNBN）董事总经理Herwidayatmo称，今年首季度贷款需求还不高。随着信贷需求仍然低迷，银行必须优化流动性资金的过剩。“其中之一是致力于存放在有价证券。”

虽然该公司的流动性充足，该银行敞开商机，即发行剩余5兆2000亿盾的连续债券，并具有发行期至最迟2018年6月份。Herwidayatmo称，泛印银行并没有特别针对发行该剩余的连续债券。该债券的发行将用于维持短期融资结构。

“如果从流动性资金与资本方面是足够强大，我们于日前才发行次级债券。”该银行拟定指标，今年贷款增长将符合金融服务管理局（OJK）的预期，为10％至12％之间。另一方面，印尼银行（央行/BI）表示，目前银行业的储备金继续增加，达350兆盾至400兆盾。央行总裁助理Erwin Rijanto说，目前银行业的二级储备金相当大。从货币的操作，如存在该有价证券的银行资金达350兆盾至400兆盾。 “主因是去年许多银行抑制贷款的扩展，并存在货币操作，如有小风险的有价证券工具，如国家有价证券（SBN）。”

根据央行的数据，去年，银行业存在货币市场有价证券的资金达258兆6300亿盾，比2015年增长85.2％，而存在资本市场有价证券的资金达601兆8800亿盾增长15.51％。

Erwin称，今年首季度，信贷需求趋于低迷，因素之一是我国经济增长还没复苏。“为此，希望今年，反映在国内生产总值（GDP）的经济增长会上升，并商品价格也好转。因此，今年的情况，比去年更好。”

与此同时，金融服务管理局预期，信贷需求将于今年上半年开始好转。金融服务管理局银行业监督执行主任Nelson Tampubolon

称，今年上半年末，信贷的增长似乎能够超过10％。如果能够实现，12％贷款指标料将实现。

“迄今，信贷增长还没有好转，这是早年周期的部分。然而，希望经济改善，以致促进实业部门，也将使信贷需求增加。”此前，中亚银行（PT Bank Central

Asia Tbk. ，股代号BBCA)董事总经理Jahja Setiaatmadja

称，贷款增长将出现于今年第二季度。在今年第二季度将有开斋节的势头，可以显示民众购买力多少。