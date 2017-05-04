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今年首季塑料消费

同比提高8%达148万吨

【本报雅加达讯】今年首季的塑料消费同比137万吨提高8%，成为148万吨。政府加快疏导预算和提早来临的大收成，已推动今年首3个月的塑料消费更快增长。

日前，印尼芳香剂、烯烃和塑料工业协会（Inaplas）副总主席布迪.苏善多.沙迪曼（Budi Susanto Sadiman）对记者称，“这是我们预料之外，因平常，每年初几个月的塑料消费仍低迷。”

他续称，印尼芳香剂、烯烃和塑料工业协会预计，今年1月至3月的塑料消费不会太显著，事实证明，消费提高远高于定下6%整年增长指标，自2月开始吸收的政府预算，推动民众购买力提高。“2月已有预算吸收情形，意思是说，吸收预算的民众能购买商品，如加工食品和饮料或者是其它必需品，因此，塑料消费也随着增加。”

布迪解释说，国内塑料消费率非常依赖经济增长和政府预算支出。“政府预算支出越快，使政府工程更快实施，最终将推动民众购买力提高。”

他声称，今年3月的大收成也推动肥料和大米使用作为包装的塑料袋。“平时，收成都在4月至5月期间，因受到季节和政府策略的影响，今年的大收成也比往年提早。”

目前，大约40%的塑料需求来自食品和饮料加工业，同时，30%被使用于建材工业和家庭用具工业，接下来，10%塑料消费供农工业需求，其余大约20%工作机动车工业和电子工业需求。

今年，Inaplas预计，塑料消费将比去年的550万吨提高6%，成为583万吨，虽然如此，塑料工业仍为政府将对塑料课税计划感到担心。

日前，税局局长赫鲁.班布迪（Heru Pambudi）声称，因塑料被认为能破坏环保，因此，将对塑料课税，将成为课税对象的塑料，是塑料袋，接下来，才对塑料瓶。对塑料课税优先为控制使用率，政府定下指标，今年该条例已能完成，如今，正在等待国会（DPR）研讨程序。

工业界质询政府即将贯彻的塑料袋课税造成的影响，因认为，来自塑料袋的收入不会比对全国工业界造成的负面影响更大。“如果政府发布的条例不亲向工业界，而工业界却被要求增长率比国内生产总值（PDB）更大。全国塑料厂有数百家，其法律根据是什么？我们将提出反对。”